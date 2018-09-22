Киевский патриархат разрастается из-за войны - Филарет

Филарет отметил, что в отличие от Московской, для Киевской церкви нет разницы, кто в чьей церкви был крещен

Киевский патриархат растет, потому что на Донбассе идет война.

"Киевский патриархат растет из-за войны. Войны не было - сохранялся бы Московский патриархат, а так отходят. Например, погиб на этой войне воин. Родители его посвящали в Московской церкви. Обратились к священнику. Он отказывает в погребении. Почему? "Убийца. Вот он наших братьев убивал". Это становится достоянием общественности – и возмущение. И, выходит, не только эта семья, а уже и близкие, и не только близкие, а вообще чужие отходят. Или, например, в Запорожье ребенок погиб... Обратилась мать к священнику Московского патриархата - он сказал: "Нет, отпевать не будем". - "Почему?" – "Крестили его в Киевском патриархате. Раз в Киевском патриархате крестили, он некрещеный, мы его отпевать не будем", - рассказал в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

Когда Венедиктов спросил, отозвался бы любой священник Киевского патриархата на подобные просьбы крещенных в Московском, Филарет ответил утвердительно.

"Без проблем... Отпевали бы, потому что мы считаем, таинства в Киевском патриархате действительны и в Московском, и в Автокефальной церкви действительны. Мы разницы не видим", - отметил Патриарх.

Напомним, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко полагает, что своим попытками помешать предоставлению томоса об автокефалии украинской церкви РПЦ сделала ошибку, равную по масштабу событиям 2014-го – когда Кремль аннексировал полуостров Крым и начал вторжение на Донбасс.