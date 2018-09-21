"УПЦ МП использует роль жертвы". Историк вспомнил случай с подрывом церкви в Запорожье

УПЦ МП часто спекулирует ролью жертвы / УНИАН

Блогер и историк Юрий Гудименко высказал мнение о провокационных действиях Украинской православной церкви Московского патриархата, которая в своем противостоянии томосу не остановится даже перед кровопролитием.

"За Московским патриархатом в Украине есть одна очень мощная сила, она называется Российская Федерация... Мое личное мнение, что они будут делать провокации и пытаться пролить кровь. Мы сейчас уже это видим понемногу", цитирует историка Обозреватель.

Гудименко вспомнил громкое "дело пономарей", которое произошло в Запорожье в 2010 году.

"В Запорожье когда-то произошел взрыв в церкви Московского патриархата. Взрыв произошел очень и очень вовремя для той же УПЦ МП. Церковь была очень старая, была очень дорогая земля, и в УПЦ МП не было денег, чтобы эту церковь восстановить... И как только произошел взрыв и погибла пожилая женщина, сразу побежали меценаты, принесли деньги, и они там построили новую красивую церковь. Местный владыка купил себе новую машину и сразу же вырос уровень религиозности. Московский патриархат сразу стал "жертвой", - отметил исследователь.

По словам историка, после взрыва виновные в подрыве церкви так и не были найдены, а дело "повесили" на пономарей, которым дали по 15 лет тюрьмы, несмотря на очевидные доказательства их невиновности.

Напомним, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко полагает, что своим попытками помешать предоставлению томоса об автокефалии украинской церкви РПЦ сделала ошибку, равную по масштабу событиям 2014-го – когда Кремль аннексировал полуостров Крым и начал вторжение на Донбасс.