Политтехнолог считает, что Порошенко ошибочно спекулирует на теме религии

Виктор Небоженко считает, что Порошенко в вопросе автокефалии занял ошибочную позицию / Главред

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко заявил, что Порошенко ошибочно делает ставку в своей государственной деятельности на тему религии.

"Для кандидатов в президенты разные религиозные образования – сети для отлова избирателей. Если одновременно в 500 церквях говорят, что такой-то политик хороший, то на кого-то это действует. Православные священнослужители соглашаются на помощь политикам, но проверить степень их влияния на верующих очень трудно", - цитирует политтехнолога 24 канал.

По мнению Небоженко, более эффективным электоратом являются не прихожане православной церкви, а протестанты, деятельность которых строиться по принципу маркетинговой сети. Он заявил, что ярким примером влияния на сторонников евангелистской церкви является экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, который воспользовался голосами верующих "бабушек".

"Порошенко согласился продвигать тему предоставления Украинской единой церкви автокефалии, чтобы воспользоваться на выборах. Но сам он прихожанин УПЦ МП. 70% прихожан УПЦ МП готовы перейти к единой поместной православной церкви, 30% – будут поддерживать и дальше Кремль. И Порошенко будет трудно получить голоса всех этих прихожан. Для прокремлевских верующих он раскольник, а для других тоже не является авторитетом. Для них Порошенко – человек Кремля", – говорит Небоженко.

Эксперт полагает, что голоса верующих УПЦ МП распределяться между другими кандидатами. А раскол, который может принести поместная церковь, на выборах использует некий примиритель, который внесет стабильность и завоюет симпатии прихожан.

Напомним, в РПЦ заявили, что для Украинской православной церкви существует немалый риск лишиться юридического статуса и утратить всю недвижимость – в случае, если Вселенский патриархат предоставит томос об автокефалии церкви в Украине.