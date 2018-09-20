Эксперт рассказал, в какую ситуацию угодит РПЦ после предоставления томоса украинской церкви

20 сентября 2018, 10:00

По мнению специалиста, последние действия российских церковников явно ошибочны.

Священник РПЦ
Священнослужение РПЦ / "Православие"

Своим попытками помешать предоставлению томоса об автокефалии украинской церкви РПЦ сделала ошибку, равную по масштабу событиям 2014-го – когда Кремль аннексировал полуостров Крым и начал вторжение на Донбасс.

Соответствующее мнение высказал политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, сообщает "24 канал".

"РПЦ попала в ловушку из-за возможности предоставления Вселенским патриархатом томоса единой Украинской церкви. Начала вести себя неадекватно, угрожая разрывом отношений с Константинополем. Хотя томос – декларация о намерениях", − отметил эксперт.

Небоженко полагает, что РПЦ начала раскол по отношению к другим церквям и угодила поэтому в изоляцию.

"Католики и протестанты потирают руки. Такого не было лет двести", − сказал он.

Небоженко также отметил, что в случае, если Киево-Печерскую, Почаевскую Лавры и Святогорский монастырь заберут у УПЦ (МП), то русскоязычное православие "потеряет очень много и останется один на один с протестантами и, что гораздое хуже, с динамично развивающимися мусульманами".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в РПЦ пригрозили украинской церкви утратой недвижимости в случае получения томоса об автокефалии.

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
Россия Украина Киево-Печерская лавра РПЦ автокефалия УПЦ Томос УПЦ
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