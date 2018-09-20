Эксперт рассказал, в какую ситуацию угодит РПЦ после предоставления томоса украинской церкви

Священнослужение РПЦ / "Православие"

Своим попытками помешать предоставлению томоса об автокефалии украинской церкви РПЦ сделала ошибку, равную по масштабу событиям 2014-го – когда Кремль аннексировал полуостров Крым и начал вторжение на Донбасс.

Соответствующее мнение высказал политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, сообщает "24 канал".

"РПЦ попала в ловушку из-за возможности предоставления Вселенским патриархатом томоса единой Украинской церкви. Начала вести себя неадекватно, угрожая разрывом отношений с Константинополем. Хотя томос – декларация о намерениях", − отметил эксперт.

Небоженко полагает, что РПЦ начала раскол по отношению к другим церквям и угодила поэтому в изоляцию.

"Католики и протестанты потирают руки. Такого не было лет двести", − сказал он.

Небоженко также отметил, что в случае, если Киево-Печерскую, Почаевскую Лавры и Святогорский монастырь заберут у УПЦ (МП), то русскоязычное православие "потеряет очень много и останется один на один с протестантами и, что гораздое хуже, с динамично развивающимися мусульманами".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в РПЦ пригрозили украинской церкви утратой недвижимости в случае получения томоса об автокефалии.