На встрече в Сочи Путин и Лукашенко "в позитивном ключе" поговорили об Украине

22 сентября 2018, 19:55

В процессе диалога обсуждались проблемы ряда стран СНГ.

Путин, Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудили проблемы Украины / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился подробностями встречи в российским коллегой Владимиром Путиным, которая накануне состоялась в Москве.

"Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются наших обоих государств. Прежде всего — Украина. В очень позитивном ключе был диалог. Особенно со стороны президента России", - цитирует президента Беларуси Белта.

По словам Лукашенко, с Путиным они обсуждали вопросы дальнейшего развития союза с РФ, а также проблемы функционирования СНГ и других внешнеполитических союзов.

Напомним, президент России Владимир Путин во время встречи в Мазеберге заявил немекой канцлерин Ангеле Меркель, что он готов самостоятельно профинансировать строительство газопровода "Северный поток-2", если США все-таки введут санкции против участников консорциума.

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Украина встреча Сочи Александр Лукашенко Владимир Путин
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