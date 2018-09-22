В Раде требуют уволить Климкина за слова о жителях Закарпатья

Виктор Балога считает, что Климкина необходимо лишить должности дипломата / фото: arenanews.com.ua

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Виктор Балога потребовал от Порошенко отправить в отставку министра иностранных дел страны Павла Климкина из-за его слов о Закарпатье.

"Я считаю, что Порошенко должен уволить Климкин. Это не уровень дипломата. Он скоро договориться до того, что все мы здесь в Закарпатье, на Буковине вообще не украинцы. И всех нас, как крымских татар, надо куда-то вывезти, чтобы не мешали им строить идеальное общество", - цитирует народного избранника Mukachevo.net.

По словам Балоги, власть должна сделать в регионе дороги, отремонтировать аэропорт, а затем говорить о Закарпатье "как о какой-то дыре".

Нардеп подчеркнул, что на Закарпатье люди самых разных национальностей мирно живут столетиями, ходят друг к другу в гости и делают вино. Парламентарий считает, что эта область ассоциируется у туристов и гостей с европейским образом жизни, а представители власти "хотят все превратить в Винницу".

Напомним, Климкин заявил, что в свете последних событий с выдачей венгерских паспортов украинцам Закарпатье является проблемным в плане гибридных методов войны регионом, и в события тут может вмешаться РФ.