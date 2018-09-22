В УПЦ МП обвинили власти Украины в описи их имущества

УПЦ МП возражает против описи имущества / church.ua

В Украинской православной церкви Московского патриархата в Сумской области заявили о создании комиссии под руководством Министерства культуры Украины для оценки имущества нескольких религиозных общин.

"20 сентября мы получили письмо, в котором говорилось, что создана комиссия для описи имущества нашего храма", - цитирует слова протоиерея Алексея Радионова, благочинного Спасо-Преображенского храма в селе Глухов Сумской области сайт Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

По информации священника, такие же письма были разосланы другим религиозным общинам УПЦ МП в Глухове.

В сообщении сказано, что это намерение может стать "первым звеном в цепи инициатив по захвату собственности религиозных общин УПЦ МП в пользу раскольников". В церкви возмущены тем, что в действующем законодательстве не предусмотрена опись историко-культурных ценностей.

"В действующем законодательстве вообще отсутствует такое определение вещей", - заявил председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

Напомним, патриарх УПЦ КП Филарет предполагает, что около двух третей приходов Украинской православной церкви московского патриархата присоединятся к УПЦ после получения Томоса об автокефалии.