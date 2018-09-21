"Из-за политических спекуляций". В Раде просят не давать УПЦ автокефалию

Андрей Деркач является соавтором письма к патриарху / Фото: Facebook/Андрей Деркач

Группа депутатов Верховной Рады призвала константинопольского патриарха Варфоломея перенести рассмотрение вопроса о предоставлении украинской церкви автокефалии на 2019 год.

Письмо от Андрея Деркача, Якова Безбаха, Андрея Шипко, Василия Горбаля и Григория Смитюха опубликовал Обозреватель.

"Предлагаем собрать всеправославное совещание, чтобы в согласии с московским патриархом выработать единственно правильный подход: либо в предоставлении автокефалии УПЦ, либо размещением подворий Вселенского Патриархата на территории Украины (таковые уже по факту существуют здесь), либо иное совместное решение, которое поможет уврачевать раскол, всех устроит и всех примирит во имя спасения и на благо православия", – пишут депутаты.

Избранники указывают в письме, что принятие решения до президентских выборов приведет к спекуляциям кандидатов на теме церкви. Они подчеркивают, что большинство верующих в стране смутит слишком поспешное принятие автокефалии.

"Не хотелось бы, чтобы историческая возможность автокефалии и Ваше светлое стремление были перепачканы речами кандидатов в Президенты и пользованы ими в корыстных целях", – утверждают депутаты.

Напомним, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко заявил, что Порошенко ошибочно делает ставку в своей государственной деятельности на тему религии.