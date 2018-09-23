В Днепре пьяный мужчина на тракторе перепахал несколько дворов

На тракторе можно не только обрабатывать землю, но и ездить домой. Напрямик / "Телефакт"

Эпический случай, связанный с вождением в нетрезвом виде, случился в Днепре - мужчина за рулем трактора блуждал по дворам, не разбирая дороги, до тех пор, пока его не увидели местные жители и не вызвали экипаж полиции.

Мужчина не стал объяснять свое поведение, заявив, что он просто ехал домой, но кажется, немного заблудился, передает "Информатор".

Трактористская эпопея / Информатор

После того, как тракторист согласился пройти тест драгером, в его крови обнаружили пятнадцатикратное превышение алкоголя - 3,08%. В конечном итоге нарушитель получил административный протокол по статье 130 КУоАП, а трактор оставили там, где он стоял - ждать своего горе-водителя.

Напомним, ранее в доску пьяный херсонец на моторной лодке "Крым" таранил российский танкер.