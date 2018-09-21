Пьяный мужчина сиганул из такси, услышав стоимость проезда. И умер

Тони Пембертон / Соцсети

В Уэльсе (Великобритания) 29-летний подвыпивший Тони Пембертон по возвращению со своей сожительницей с регбийного матча выбросился из окна такси и погиб.

Такое сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Mirror. По их данным, парень и девушка вызвали такси к стадиону и заранее обговорили стоимость поездки − 70 фунтов.

Однако в пути таксист якобы заявил, что хочет большую сумму. "Таксист заявил, что тариф меняется и что он хочет больше денег. Он попросил 80 фунтов, а потом уже и 90", − сказала девушка.

Тогда подвыпивший Пембертон пришел в ярость и начал пинать водительское сиденье. Девушка попыталась его успокоить, но не преуспела. С криком "Я пойду пешком" мужчина выпрыгнул в окно на скорости около 100 километров в час.

Пембертон умер практически сразу же от множественных травм. Однако у таксиста, Мухаммеда Джамиля, своя версия событий. Он заявил, что не просил никаких денег свыше оговоренной суммы ни в начале поездки, ни по дороге.

Сейчас расследованием инцидента занимается полиция.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ровно таксист расстрелял пассажиров.