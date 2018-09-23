Родители Кузьмы Скрябина обвинили похоронные бюро в использовании портрета сына

23 сентября 2018, 00:33

По факту нарушения закона они намерены обратиться в прокуратуру.

Скрябин
Фото Скрябина используют для рекламы памятников / Фото: Конкурент

Ольга Кузьменко, мама погибшего в ДТП музыканта Кузьмы Скрябина обвинила похоронные агентства в использовании портрета ее сына для рекламы своих услуг.

"Помогите найти и обезвредить мародеров-хозяев похоронных фирм, которые используют портрет моего сына в рекламных целях. Делают лже-могилы на своих показательных площадках с полностью данными Андрейка", - написала она на своей странице в Facebook.

Женщина намерена самостоятельно собрать информацию о похоронных бюро, которые с помощью славы Скрябина повышали свою прибыль, а затем обратиться с заявлением в прокуратуру.

"Таких примеров уже немало, нам сообщили. Мы сами их всех не можем обнаружить. Прошу у вас всех, добрые люди помощи!", - сказала Кузьменко.

Она отметила, что уже обнаружила предпринимателя из Черновцов, который три года занимается поставкой могильных плит с изображением Андрея Кузьменко по всей Украине. Эти плиты используют для рекламы производители и реализаторы похоронной продукции.

Помимо обращения в правоохранительные органы, женщина пообещала публично обнародовать информацию о всех недобросовестных предпринимателях, которые спекулируют на ее горе.

Напомним, отец погибшего в ДТП украинского исполнителя Андрея Скрябина рассказал, как встречает на могиле сына поклонников, которые до сих пор находят в его песнях умиротворение.

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