В ЕС охарактеризовали работу НАБУ "в непростой среде"

НАБУ получило позитивную оценку в ЕС / Фото: УНИАН

В Евросоюзе прокомментировали работу Национального антикоррупционного бюро Украины, которое нередко оказывается в эпицентре разного рода скандалов.

"На основании объективного анализа, который сделали коллеги из Евросоюза и коллеги с американской стороны, в том числе и с ФБР, в сотрудничестве с НАБУ, это анализ качества, независимости этой организации (НАБУ, - ред.) в непростой среде, где они должны работать, этот уровень очень высокий - уровень независимости, уровень качества, которое предоставляет украинскому обществу такая организация, как НАБУ, оно примером становится для многих организаций европейских стран, в том числе, по части качества, независимости и доброчестности работы", - цитирует РБК-Украина руководителя Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине Эку Ткешелашвили.

Как ранее сообщалось, по факту возможного разглашения данных предварительного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником Специализированной антикоррупционной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство.