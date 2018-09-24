Украинский Минкульт внес в свой список видного кремлевского идеолога Дугина

Александр Дугин / "РИА Новости"

Специалисты украинского Минкультуры внесли в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности страны еще четверых граждан РФ, в том числе и российского прокремлевского политолога, философа, идеолога "Русского мира" Александра Дугина.

По словам представителей "культурного ведомства", список составлялся на основе обращений СНБО, СБУ, а также Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Кроме идеолога Дугина в перечень добавили политолога и обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко, военный историк/писатель Михаил Поликарпов и военный писатель Анатолий Терещенко.

К слову, с начала "нулевых годов" Дугин отстаивал идеи "евразийства", "русского мира" и "крайнего русского этнического национализма", предлагая их в качестве основной идеологической платформы российской власти.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в черный список Минкульта попали известный российский поет-песенник и легендарный актер/режиссер.