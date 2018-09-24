Никакого Сервера, Космоса, Януковича. В Раде предложили запретить украинцам называть детей необычными именами

Дети. Иллюстративное фото / BBC.com

В канцелярии украинского парламента зарегистрировали проект закона (№9092), которым предлагается запретить украинцам давать своим детям экстравагантные и необычные имена.

Текст законопроекта был опубликован на официальном интернет-портале парламента. Автором значится нардеп из группы "Відродження" Владимир Мисик.

Законопроектом №9092 предлагается внести в Семейный кодекс Украины положение о том, что имена детей должны строго соответствовать его полу.

Нардеп предлагает законодательно запретить ребенку давать имя, состоящее из названий неодушевленных предметов, придуманных персонажей, географических названий, титулов, болезней, аббревиатур; имя, содержащее одновременно буквы, символы и (или) цифры.

Однако родителям оставляется лазейка в виде возможности через суд или вышестоящие органы опротестовать отказ в регистрации имен детей в ЗАГСе.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, по данным украинского Минюста, в течение предыдущих годов украинцы называли своих детей Черешня, Золушка, Атлантида, Таймер, Сервер, Космос, Кукла, Мерседес, Алейна, Книгиня, Израиль, Милорд, Сероп, Султан, Панна, Китти, Янукович и т.д.

Напомним, ранее сообщалось о том, что психолог объяснила, почему детей не стоит называть очень редкими именами.