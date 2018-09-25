У Авакова обвинили власти Одессы в попытке заразить Украину "латентным сепаратизмом"

Советник главы МВД Зорян Шкиряк / УНИАН

Власти Одессы занимаются "антигосударственной пророссийской пропагандой" и распространяют "латентный сепаратизм" на всю территорию Украины.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире телеканала ICTV, передает "Укринформ".

"Сегодня в Одессе существует латентный сепаратизм в лице городской власти... Они уже покупают телеканалы, они уже с центральных эфиров осуществляют абсолютно откровенную агитационную антигосударственную пророссийскую пропаганду. И поэтому сегодня - это угроза общая, но Одесса здесь занимает особое место", - сказал он.

Напомним, 22 сентября в Одессе обстреляли общественного деятеля, председателя городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика. По факту нападения открыто уголовное дело по ст. 15 и ст. 115 УК Украины (Покушение на умышленное убийство).