Телеканал UA:Перший отключили за долги

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Госконцерн радиовещания, радиосвязи и телевидения отключил аналоговое вещание UA:Перший из-за накопившиейся у телеканала задолженности.

Об этом сообщил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания в Facebook.

"Сегодня утром государственный концерн РРТ отключил вещание "UA:Перший" (за долги государства государству)", - написал Аласания.

За 10 месяцев телеканал накопил долг в размере 69 млн грн, сообщил он "РБК-Украина".

"РРТ отключил сигнал, так как требует оплату за распространение сигнала. Концерн РРТ сам под угрозой отключения от энергосети за долги. А если их отключат, тогда пропадет сигнал всех каналов", - пояснил он, отметив, что рассматривает сложившуюся ситуацию как давление на СМИ.

Напомним, 1 сентября в Украине отключили аналоговое телевидение.