Телеканал UA:Перший отключили за долги

Глава НОТУ Зураб Аласания отметил что рассматривает сложившуюся ситуацию как давление на СМИ.
Госконцерн радиовещания, радиосвязи и телевидения отключил аналоговое вещание UA:Перший из-за накопившиейся у телеканала задолженности.
Об этом сообщил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания в Facebook.
"Сегодня утром государственный концерн РРТ отключил вещание "UA:Перший" (за долги государства государству)", - написал Аласания.
За 10 месяцев телеканал накопил долг в размере 69 млн грн, сообщил он "РБК-Украина".
"РРТ отключил сигнал, так как требует оплату за распространение сигнала. Концерн РРТ сам под угрозой отключения от энергосети за долги. А если их отключат, тогда пропадет сигнал всех каналов", - пояснил он, отметив, что рассматривает сложившуюся ситуацию как давление на СМИ.
Напомним, 1 сентября в Украине отключили аналоговое телевидение.