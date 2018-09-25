ВСУ получит новые БРЭМ от Львовского завода - опубликовано фото

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав концерна "Укроборонпром", объявило о завершении испытаний боевой ремонтно-эвакуационном машины "Лев" и готовности к ее серийному производству.

"Машина создана на базе танка Т-72. БРЭМ предназначена для эвакуации и буксировки неисправной, поврежденной гусеничной и колесной военной техники в условиях боевых действий, проведения ее текущего и среднего ремонта в полевых условиях. "Лев" оснащен лебедкой с тросом рабочей длиной 200 метров, которая развивает тяговое усилие в 22000 - 25000 кгс, а при использовании дополнительных полиспастов - до 75000 кгс", - сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Также БРЭМ имеет собственный генератор - в частности, он питает электросварочное оборудование, что дает возможность проводить некоторые ремонтные работы прямо на поле боя.

"БРЭМ "Лев" имеет кран-стрелу максимальной грузоподъемностью 12 тонн для проведения в полевых условиях монтажа-демонтажа узлов и агрегатов, в частности, танковых башен, двигателей, коробок передач, опорных катков и тому подобное", – рассказали в ведомстве.

Машина также оборудована грузовой платформой для транспортировки запасных частей весом до 1,5 тонны. Кроме того, предусмотрена возможность установки двигателя мощностью 780 (840) л/с, которые позволяют развивать максимальную скорость до 60 км/ч.

Читайте такжеВ следующем году оборонпром Украины покажет новую модернизацию Т-64БВ - СМИ"Лев" может работать от -40 до +40 градусов, имеет запас хода не менее 460 километров по грунтовой дороге. Машина имеет трех членов экипажа, и может отбиться от пехоты или небронированной/легкобронированной техники благодару установленному крупнокалиберному пулемету НСВТ (КТ-12,7).

"БРЭМ "Лев" была создана конструкторами "Львовского бронетанкового завода" специально для усиления технического сопровождения и оперативного обслуживания танковых подразделений, сформированных из Т-64 и Т-72 различных модификаций", – резюмировали в ведомстве.

Напомним, в Украине испытали новый основной боевой танк Т-72АМТ.