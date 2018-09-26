Гройсман пообещал украинцам сдавать кал бесплатно

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В госбюджет Украины-2019 заложены средства на оплату медицинских исследований и анализов для пациентов, у которых будут направления, выданные семейным врачом.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на сегодняшнем заседании Кабмина, передает "Укринформ".

"Люди часто говорят о том, что они приходят в больницу, а им говорят: иди на УЗИ - заплати деньги, иди сделай анализы - заплати деньги. Мы заложили средства в госбюджете на следующий год, и если парламент примет это решение, то с 1 января все такие исследования будут бесплатными. Единственное условие, что на это исследование должен направить семейный врач", - сказал Гройсман.

Он отметил, что нововведения коснутся также экстренной медицины.

Ранее сообщалось, что в Украине готовится к запуску новая система вызова скорой помощи - "Централь 103". Она объединит все диспетчерские службы, что, как предполагается, позволит оперативно обмениваться информацией о поступающих вызовах.

На протяжении года система будет работать в тестовом режиме. В ближайшее время к ней подключат восемь областей страны: Винницкую, Донецкую, Запорожскую, Одесскую, Полтавскую, Тернопольскую, Харьковскую, Херсонскую и Киев.