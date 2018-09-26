Ядерным могильником под Кропивницким займется НАТО

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Украина при поддержке НАТО ликвидирует могильник радиоактивных отходов "Цибулево" в Кировоградской области.

Об этом заявил председатель Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук, передает УНИАН.

"Будут проведены радиационное обследование объекта, изучение исторических данных о площадке, радиологические и экологические исследования. Затем будет подготовлено соответствующее технологическое решение, осуществлена предварительная обработка радиоактивных отходов, их извлечение, кондиционирование, упаковка в соответствующие контейнеры и транспортировка к местам захоронения", - сказал Петрук.

Стоимость проекта составляет 1,5 млн евро. Основным спонсором является Германия. Ликвидировать могильник планируется в течение 18 месяцев.

Ранее сообщалось, что в городе Каменское Днепропетровской области радиоактивные отходы с химпредприятия использовали при ремонте дороги.