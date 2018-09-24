Венгрия обвинила украинские спецслужбы в "спецоперации против члена НАТО"

Петер Сийярто

Скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Закарпатской области продолжает набирать обороты.

Ни одна из сторон, похоже, и не думает идти на попятную: Украина намерена выслать венгерского консула, Венгрия в свою очередь грозит ответными мерами.

При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью венгерскому изданию Origo заявил, что события "зашли слишком далеко", переступив все "писаные и неписаные правила международного права и дипломатии", так как украинские спецслужбы "провели спецоперацию в консульстве Венгрии, которая является членом НАТО".

Ранее Сийярто уже пригрозил Украине, что в случае непонимания сторон Венгрия будет препятствовать интеграции украинского государства в ЕС и в НАТО.