Киеву на зависть: в Полтаве снизили цены за проезд

Пока в других городах цены растут, в Полтаве они снижаются / facebook.com/Los Solomas/Соломенский район

Пока в Киеве и многиз других городах Украины цены на проезд в общественном транспорте вырастают до заоблачных высот, в Полтаве депутаты официально одобрили решение о снижении стоимости проезда в городском общественном транспорте.

Указание депутатов предусматривает снижение цены проезда в троллейбусах с 3-х до 2-х гривен, в автобусах с 5-ти до 4-х гривен, сообщает пресс-служба городского совета Полтавы.

Стоимость проезда в маршрутных такси пока что оставили без изменений — 5 гривен.

Читайте такжеКиевлянам на заметку: как эстонцам сделали бесплатный проезд в транспортеСекретарь городского совета Александр Шамота заявил, что утвержденные цены "вызывают ряд вопросов. Поэтому их будут обсуждать и проводить новые исследования, чтобы это не вызывало проблем "ни у перевозчиков, ни у жителей".

Напомним, в Украине составлена карта роста цен на проезд в электротранспорте, при этом проезд уже подорожал или еще подорожает в 16 областных центрах.