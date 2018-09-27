У "Киевстара" массово лег интернет: в компании заявили, что все работает (обновлено)

У "Киевстара" массово лег интернет / Голос народу

От пользователей "Киевстара" стали массово поступать жалобы на мобильный интернет: похоже, он лег у большинства абонентов.

Так, на отсутствие интернета жалуются на странице оператора в Facebook клиенты из Киева, Днепра и Сум.

"Не знаю, что там с 4G, но у меня сегодня в Сумах вообще никакого "G" нет", – пишет, в частности, пользователь Viktor Martiushov.

"В Киеве на Печерске на некоторых номерах КС пропал мобильный интернет. Любой. При перезагрузке телефона на секунду появляется и пропадает. Ведутся какие-то техработы?" – интересуется Анна Поребрик.

В компании в ответ заявили, что "скорее всего, да".

В самом "Киевстаре" заявили, что сеть по состоянию на 16.00 работает в обычном режиме.

"Клиентам доступны все услуги связи, в том числе - 3G и 4G. Кратковременные технические сложности в работе услуги передачи данных, возникшие 27 сентября на одном из участков сети, сказались на небольшой группе абонентов, и были оперативно устранены в течение 40 минут", - отметили в компании.

Напомним, в апреле вслед за "Vodafone Украина" и lifecell, которые запустили 4G-связь в конце марта, о работе сети 4G объявил и "Киевстар".

Отставание от конкурентов "Киевстар" объяснил необходимостью дождаться всей разрешительной документации, а также потребностью провести дополнительные настройки сети.