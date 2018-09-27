В Киеве запретили торговать алкоголем по ночам

УНИАН

Киевский горсовет принял решение запретить продажу алкоголя в магазинах с 23.00 до 10.00.

За такое решение проголосовали 77 депутатов, передает "Интерфакс-Украина".

Запрет касается продавцов, у которых есть лицензия на розничную торговлю алкоголем, на сферы общепита запрет не касается.

При этом депутаты рассматривают возможность в будущем запретить торговлю алкоголем только до 8.00 утра.

Ранее сообщалось, что минимальные цены на алкогольные напитки в Украине вырастут.

Например, минимальная розничная розничная цена пол-литровой бутылки водки вырастет на 12,4 процента - до 89,4 грн.