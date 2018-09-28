Народный синоптик спрогнозировал потепление в Украине

В начале октября в Украине может потеплеть, спрогнозировал народный синоптик / 1zoom.ru

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в начале октября возможна неделя теплой погоды — температура воздуха может подняться до 19-21 градуса тепла.

В нашей стране этой осенью "бабьего лета" уже не будет, оно прошло рассказал эксперт "Фактам".

"… Начинается оно 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, и длится до 11 сентября. Это молодое "бабье лето". После него еще на семидневку наступает старое "бабье лето", но уже закончилось и оно", — добавил собеседник.

Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в последние выходные сентября, 29-30 числа, днем температура воздуха не превысит +15 градусов (28-го ожидалось +20).