Народный синоптик спрогнозировал потепление в Украине

В нашей стране текущей осенью "бабьего лета" уже не будет, сообщил эксперт.
Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в начале октября возможна неделя теплой погоды — температура воздуха может подняться до 19-21 градуса тепла.
В нашей стране этой осенью "бабьего лета" уже не будет, оно прошло рассказал эксперт "Фактам".
"… Начинается оно 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, и длится до 11 сентября. Это молодое "бабье лето". После него еще на семидневку наступает старое "бабье лето", но уже закончилось и оно", — добавил собеседник.
Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в последние выходные сентября, 29-30 числа, днем температура воздуха не превысит +15 градусов (28-го ожидалось +20).