В Киеве СБУ задержала экс-сотрудника МВД на автомобиле с номерами ДНР

В Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины задержан бывший сотрудник милиции, который передвигался по столице на автомобиле с незаконными номерами "ДНР".

Как сообщает пресс-служба СБУ, у задержанного изъяли номера и регистрационные документы на машину.

В результате расследования стало известно, что мужчина является владельцем украинского паспорта и работает в страховой компании.

По словам задержанного, данный автомобиль ему передали в России, как сотруднику страховой компании. Транспортное средство якобы с 2014 года находилось в розыске по линии Интерпола и было конфисковано в РФ.

Мужчина рассказал, что снимал номера "ДНР" при пересечении российско-украинской границы. В Киеве он снова их повесил "для обеспечения соответствия регистрационных автомобильных номеров пакету документов на указанную машину, выданных российскими представителями Интерпола, в случае остановки транспортного средства для проверки сотрудниками полиции Украины".

В СБУ сообщили о проведении проверки относительно возможной причастности задержанного к бандформированию самопровозглашенной "ДНР".

Напомним, офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" показал кадры с камер видеонаблюдения у входа в донецкое кафе "Сепар", сделанные за мгновение до взрыва, в результате которого погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко.