Свои люди - сочтемся. "Власти" аннексированного Крыма сделали "деловое предложение" боевикам "ДНР"

Сергей Аксенов / Facebook

Назначенный россиянами после аннексии весной 2014-го "глава Крыма" Сергей Аксенов предложил поделиться с представителями группировки боевиков "ДНР" продовольствием.

Соответствующее сообщение было опубликовано им в социальной сети Facebook.

По словам Аксенова, он провел встречу с "заместителем главы совета министров ДНР" Владимиром Антоновым и "и.о. министра строительства и ЖКХ ДНР" Сергеем Наумцом. "Глава Крыма" предложил им сотрудничество по обмену товарами и услугами.

"Мы хотим предложить новый формат работы, при котором будет задействован промышленный потенциал "ДНР" и транзитные мощности республики Крым", − написал он.

Аксенов также рассказал, что он и его ближайшее окружение "подготовят позицию по товарным группам, в которых нуждается Крым" и по обратным поставкам в ОРДО "плодоовощной продукции, продукции сельского хозяйства".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Аксенов подал в суд на украинские власти.