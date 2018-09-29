В СБУ назвали загадочными участившиеся смерти российских генералов

Россия становится роковой страной для генералов / Цензор.НЕТ

Полковник Центрального аппарата СБУ Валерий Удовиченко заявил, что российские генералы, руководившие военными действиями на Донбассе и в Сирии, вернувшись в РФ, загадочно скоропостижно уходят из жизни.

"В Российской Федерации почему-то очень большая смертность у генералов - генералов спецслужб, генералов вооруженных сил Российской Федерации. Очень они почему-то сами быстро умирают. Особенно после аннексии Крыма, особенно после того, как самолет МН17 был сбит, и после сирийской кампании. Участники-генералы, которые руководили этими операциями. Загадочные смерти", - сказал он на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами высших учебных заведений города, посвященной вопросу информационной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщает Укринформ.

По словам Удовиченко, некоторые генералы после возвращения из Сирии или Донбасса совершали суицид.

Полковник подчеркнул, что не менее загадочные смерти наблюдаются и у российских дипломатов, которые были осведомлены о провокациях российских войск при аннексии Крыма, а также при оккупации Донецкой и Луганской областей.

Напомним, публицист Александр Сотник считает, что президент РФ Владимир Путин, пока жив, будет при власти всегда, его можно только вынести вперед ногами.