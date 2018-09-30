Украина захотела купить у США системы ПВО

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Украина хотела бы купить у США системы противовоздушной обороны.

Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в интервью CNN.

"Мы бы очень рассчитывали купить систему противовоздушной обороны, - цитирует Порошенко ТАСС. - Поскольку для нас существует угроза массированной атаки со стороны России с применением авиации".

По его словам, ПВО нужны Киеву, чтобы в Москве "понимали, что они заплатят гораздо более высокую цену, если решат пересечь еще одну красную линию и атаковать украинскую территорию".

Накануне на военно-морской базе в Балтиморе ВМС Украины в присутствии президента Петра Порошенко и вице-адмирала Береговой охраны США Майкла Макаллистера передали два катера класса "Айленд".

В июне министр обороны Украины Степан Полторак предложил заработать $ 4 млрд на контрабандистах и, купив на них американские системы ПВО Patriot, закрыть границу с Россией.

"$ 4 млрд хватило бы нам, чтобы мы купили пять дивизионов американской системы ПВО Patriot ("Пэтриот") и полностью могли бы закрыть границу с Россией", - сказал он.