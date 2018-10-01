В Крым незаконно прибыла делегация из Норвегии: стали известны подробности

В Крым прибыла делегация из Норвегии / Reuters

В воскресенье, 30 сентября, в аннексированный Россией Крым прибыла делегация из Норвегии. Визит организован без разрешения украинских властей.

При этом норвежцы планируют посетить четыре города, "Артек", Ливадийский дворец, Никитский ботанический сад, Дом-музей Чехова в Ялте.

Как пишет "Крыминформ", визит норвежской делегации, вероятнее всего, продлится до 6 октября.

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В состав делегации вошли члены группы "Врачи против ядерного оружия" Монс Ли, актриса Ане Хоэль, профессор кафедры статистических наук департамента экономики Университета Осло Тори Шведер, а также фермеры, предприниматели и общественные деятели.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил о том. что Генассамблея Организации Объединенных Наций примет резолюцию по захваченному Российской Федерацией Крыму.