Появилось видео, как Крымскому мосту нашлось новое применение

Крымскому мосту нашли новое применение / @KrimRt

Так называемые "власти" аннексированного Крыма решили открыть движение грузовиков по Крымскому мосту.

Первые машины по мосту проехали после полуночи, пишет Керчь.Инфо. И уже до 8 утра по мосту успели проехать 706 фур: 382 грузовика – в Керчь, 324 грузовика – на Тамань.

Отмечается, что ранее мост таким образом не эксплуатировался: по нему ездили лишь легковые авто.

Напомним, в начале сентября в результате столкновения плавучего крана "Александр Зиновьев" с опорой 227 автодорожной части Крымского моста оказались повреждены барьерное ограждение и мачта освещения транспортного перехода через Керченский пролив.