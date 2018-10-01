"Путя номер два, бл*дь": Порошенко "случайно" погулял на чужой свадьбе

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Харькове стал "случайным" гостем на фотосессии незнакомых ему молодоженов.

Соответствующее видео опубликовал пользователь Twitter под ником Кардинал SoF‏.

"Ого! Гуляют свадьбу в Харькове, мимо едет кортеж, останавливается, из него выходит ПАП (Петр Алексеевич Порошенко. - Прим.), и поздравляет молодоженов!)) Все в шоке, гг", - написал он.

Ого! Гуляють весілля у Харкові, повз їде кортеж, зупиняється, з нього виходить ПАП, та вітає молодят!)) Усі в шоці, гг! pic.twitter.com/n6mYLm9SVR — Кардинал SoF (@sofnesk) 30 сентября 2018 г.

Некоторые комментаторы твита допустили, что визит главы государства был постановочным.

"Это была поганая заготовка. Знакомый консьерж из Премьер Паласа стоял заранее с фотиком, рядом еще пару фотографов, кортеж ровно на повороте встал. Менты заранее стояли и до остановки кортежа преградили участок в начале Сумской", - пишет Хунторок Харькова.

Другие предположили, что Порошенко таким образом подражает президенту РФ Владимиру Путину, побывавшему в августе на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

"Путя номер два бл*дь, тамадой на свадьбах пойдет е*лом светить", - пишет 3 D-ресничка‏.

"Это вам не Путин с переодетыми шлюхами у Кремля, все настоящее", "Молодого підвищити до "капітана", молодій - позачергове звання "прапорщик", "Усіх розігнали навколо, лише одні молодята залишись!" "Зверніть увагу як він наплював на дитину після фотографування. Лицемір", - пишут пользователи в комментариях.