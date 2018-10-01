Порошенко уличили в махинациях с рекламой автокефалии

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко не задекларировал расходы на ТВ-рекламу "в поддержку автокефалии", которые он якобы покрыл самостоятельно.

"Уже полтора месяца в Администрации президента игнорируют запрос ЧЕСНО об объемах и стоимости рекламы. Сообщение об изменениях в декларации президент так и не подал", - сообщили активисты общественного движения ЧЕСНО.

По словам общественников, 14 августа в АП заявили, что реклама автокефалии "оплачена из личных средств Петра Порошенко, с которых уплачены все налоги, в соответствии с заключенными договорами с телеканалами".

При этом в ЧЕСНО считают, что "вопрос церкви и автокефалии является лишь составной частью общей информационной кампании Порошенко накануне официального старта его предвыборной кампании".

"Правда, 50-секундный ролик касался не только предоставления томоса, но и транслировал посыл из наружной рекламы, которая появилась по всей стране по крайней мере с середины июня - то есть на два месяца раньше, чем телереклама", - обращают внимание активисты.

Ранее сообщалось, что "Неправительственная организация верховенства права" обратилась в суд с требованием установить отсутствие у президента Петра Порошенко полномочий "вмешиваться в деятельность церкви".