На Закарпатье изловили двух россиян, пытавшихся нелегально попасть в ЕС

Пограничники перехватили россиян в 50 метрах от госграницы / NewsRoom

Ночью с 30 сентября на 1 октября пограничники Чопского погранотряда на Закарпатье задержали двух граждан России, которые попробовали попасть на территорию Евросоюза вне пунктов пропуска отдела "Тиса" Чопского отряда.

"Пересечь украинско-венгерскую границу правонарушители пытались недалеко от населенного пункта Есень Ужгородского района. Информацию о возможной попытке нарушения государственной границы пограничникам заранее предоставили оперативные сотрудники Западного регионального управления. Поэтому в указанный район был выслан пограничный наряд отдела "Саловка", - сообщает отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

Военные успели перехватить нелегалов в 50 метрах от госграницы, при обыске у них обнаружили российские паспорта. Как заявили сами нарушители, они хотели попасть в страны ЕС якобы "с целью улучшения условий жизни".

Читайте такжеУкраинские пограничники поймали на границе пенсионерку с 49 iPhoneСейчас правонарушителей доставили в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда. После выяснения всех обстоятельств они будут привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП (нарушение или попытка нарушения Государственной границы Украины).

Ранее сообщалось, что сотрудники Госпогранслужбы в Сумской области расстреляли прорывавшийся из России в Украину автомобиль.