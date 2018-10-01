Гиркин о ситуации в "ДНР": "Мы думали, что это дно, но Пушилин постучался снизу"

Гиркин считает Пушилина продажным / Вконтакте Игорь Стрелков

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин, который принимал участие в захвате украинских территорий Донбасса в 2014 году, заявил, что ситуация в оккупированной части Донецкой области ухудшается.

"Ситуацию можно выразить фразой: "Мы думали, что это дно, но Пушилин постучался снизу". Очень многие люди действительно считали, что хуже Захарченко быть не может. Я тоже был близок к такой оценке этого персонажа, что не собираюсь скрывать даже после его смерти. Не будем разбирать достоинства в кавычках покойного, но реально я тоже считаю, что Пушилин постучался снизу. Человек, который не просто жулик, а жулик-жулик, абсолютно продажная проститутка", - сказал он эфире YouTube-канала "Независимая студия".

Гиркин заявил, что Пушилин не является независимой фигурой, он полностью подотчетен советнику президента РФ Владимира Путина Владиславу Суркову, который и продвигает своего подопечного на пост главы непризнанной республики.

Напомним, в оккупированном Донецке происходит феерическая разборка между желающими захватить пост лидера террористов: так, похищена жена одного из "кандидатов" на пост главы террористической организации "ДНР" Павла Губарева - Екатерина, партия Губарева рейдерски захвачена людьми Пушилина, а на съезде союзников-коммунистов случился взрыв.