У Порошенко увидели в иске по автокефалии российский след

У президента увидели в иске по автокефалии российский подтекст / Фото: Pixabay

Святослав Цеголко, пресс-секретарь президента Петра Порошенко убежден, что иск против главы государства по причине получения Украиной автокефалии инициирован Россией.

"Вижу, что Россия не может смириться с правом украинцев на церковь. Уже и иски в суд появились. В связи с этим хотим заявить: борьба за Томос об автокефалии отвечает национальным интересам", - написал он в Twitter.

Напомним, "неправительственная организация верховенства права" обратилась в суд с требованием установить отсутствие у президента Украины Петра Порошенко полномочий "вмешиваться в деятельность церкви".