В Минздраве рассказали, что делать украинцам, которым по новым правилам не положена "скорая"

2 октября 2018, 22:22

Министерство рекомендует им лечиться самостоятельно, обратиться в неотложную медпомощь или же воспользоваться услугами врача семейной практики.

У тех, к кому скорая больше не поедет, выбор невелик
У тех, к кому скорая больше не поедет, выбор невелик / GettyImages

Украинцам, которые болеют, но состояние которых, согласно новым правилам, не предусматривает приезда к ним на дом "скорой помощи", Министерство здравоохранения рекомендует либо обращаться в "неотложку", либо воспользоваться услугами семейного врача.

Конечно же, многого Минздрав не учитывает. Например, часто семейный врач вовсе не в восторге от идеи идти к пациенту и напрямую отказывается это делать, пишет информационный портал "Апостроф".

"У нас маленькие дети заболели. Врач говорит: "Не приду, не обязан". Консультирует по телефону, температура и дальше держится. Скорая говорит: "У вас запущенная ангина, вам нужна консультация педиатра". Замкнутый круг. Но! Если сказать педиатру: "Вот 300 грн", то он прибежит через полчаса", - жалуется пользователь Ксения Званцева.

И действительно, существует указ Минздрава №504, в которым черным по белому написано - семейный врач не обязан посещать больного на дому.

"На практике это означает, что врач решает сам, когда есть основания идти домой к пациенту, а когда нет", - пояснил порталу член общественного совета при Минздраве, семейный врач Евгений Гончар.

Гончар добавил, что так-то раньше был перечень обязательных поводов прихода, "но на практике почти всегда нужно было идти".

"Это приводило к тому, что около 80% вызовов были необоснованными. Но, в принципе, состояний, которые еще не требуют вызова экстренной медицинской помощи, но уже не позволяют пациенту прийти в больницу самому, не так и много. Поэтому семейные врачи все меньше и меньше ходят на вызовы", - убежден он.

Семейный врач утверждает, что получить объективную информацию о состоянии здоровья можно и по телефону.

"Да, не всегда, но в большинстве случаев можно. Например, мы же не можем ходить домой к пациентам на все порезы пальцев только потому, что существует вероятность заболеть столбняком. Такая вероятность очень низкая, и это вопрос оценки риска", - добавляет эксперт.

Со своей стороны, у пациента есть выбор - расстаться с таким "неотзывчивым" врачом и подписать декларацию с новым, или терпеть. Тут, кстати, тоже есть свои нюансы.

"Или вы подписываете декларацию с врачом, у которого много пациентов, а значит, с большей вероятностью у него больше практики и он принимает более правильные клинические решения, или вы подписываете декларацию с врачом, который имеет меньше пациентов, но и меньше практики, но будет ходить на вызовы", - резюмировал Гончар.

Напомним, в Украине готтовится к запуску новая система вызова скорой помощи - "Централь 103". Она объединит все диспетчерские службы, что, как предполагается, позволит оперативно обмениваться информацией о поступающих вызовах.

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