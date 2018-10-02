Эксперт назвал строительство канала шансом вернуть акваторию Азовского моря

Анатолий Октисюк считает, что Азовское море спасет строительство канала/ Фото: Facebook/Анатолий Октисюк

В соответствии с действующими международными договорами Азовское море считается внутренним морем как Украины, так и России. В акватории беспрепятственно могут передвигаться корабли, которые не пересекают границу суверенного государства.

Политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse" Анатолий Октисюк в чате на "Главреде" подчеркнул, что в данный момент Азовское море контролирует тот, у кого существует преимущество в ресурсах.

"На данный момент у нас нет таких ресурсов, поэтому, конечно, россияне более активны. А за счет Крымского моста они ограничили Украины. Единственный вариант сейчас - возвращение к амбициозному плану соединения Азовского и Черного морей, то есть отрезка Крыму за счет канала вроде Суэцкого или Панамского. Конечно, это может быть мега-проектом для Украины, который соединит два моря. А также он несколько обезопасит нас от потенциального наступления русских. Так, будут говорить, что мы отрезаем Крым, но это один из возможных вариантов сохранить важную водную артерию для нас и наших предприятий", - сказал эксперт.

Спикер акцентировал, что Украине необходимо выработать оборонительную стратегию в Азовском море, иначе ситуация будет только ухудшаться.

"Если ситуация будет в дальнейшем ухудшаться, Мариуполь и Бердянск потеряют статус портовых городов. Нам нужен прямой доступ к акватории, а он невозможен из-за агрессивных шагов русских. Строительство такого канала могло бы дать в том числе экономический толчок", - сказал Октистюк.

Аналитик убежден в важности экономического просчета любой стратегии в акватории моря, поскольку нужно понимать рентабельность и выгоду строительства канала для Украины.

Напомним, во время чата в "Главреде" Октистюк заявил, что вопрос деоккупации Крыма зависит от геополитических факторов и должен рассматриваться комплексно, в привязке к реинтеграции Донбасса в состав Украины.