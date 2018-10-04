Эксперт озвучил последствия выборов на оккупированных территориях Донбасса

Анатолий Октисюк считает, что выборы на Донбассе могут иметь неоднозначный эффект / УКРИНФОРМ

Политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse" Анатолий Октисюк заявил, что любые выборы на территории самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" будут априори незаконными и приведут к новому витку санкций.

Во время чата в "Главреде" он подчеркнул, что посредством выборов Россия попытается сформировать в регионе квазигосударственные госорганы.

"С другой стороны, на оккупированных территориях "власть" держится на военных администрациях и военных представителях. А чтобы решать какие-то банальные административно-хозяйственные вопросы, нужно, чтобы были более или менее легальные, хотя бы с их точки зрения, органы. И в любом случае, это будет означать срыв "Минска", в том числе это будет трактоваться странами-участницами "нормандского формата" как срыв минского процесса", - сказал спикер.

По словам аналитика, в непризнанных республиках отсутствует гражданская вертикаль, которой могли бы доверять люди, поскольку все держится только на военных.

"Нужно решать определенные административные вопросы граждан, поскольку уровень недовольства очень высок, ведь проблемы людей на местах не решаются. За счет этого растет недовольство оккупационными властями, оккупационными войсками и Россией в целом. Поэтому и нужны России такие "выборы", - констатировал собеседник.

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Октисюк полагает, что оккупированным регионам необходимы новые лидеры с хорошей репутацией, которые могли бы наладить диалог с Киевом. Однако весомого результата от выборов ожидать не стоит.

"Единственное, что может измениться для населения оккупированных территорий - будет более или менее налажена какая-то административная система управления, будут выполняться какие-то базовые функции квазисамоуправления, и это определенным образом уменьшит страдания рядовых граждан. Только в этом есть определенный позитив для местного населения", - сказал эксперт.

Аналитик подытожил, что выборы в непризнанных республиках однозначно будут противоречить Минским договоренностям, поскольку пройдут под контролем Кремля.

Напомним, Октисюк считает, что в Украине реванш пророссийских сил на будущих парламентских выборах исключен, потому что их электоральная база существенно ограничена.