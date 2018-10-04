Тука пояснил, почему Украина может проиграть Венгрии

4 октября 2018, 21:43

Чиновник полагает, что украинские дипломаты должны искать косвенные пути решения проблемы.

Георгий Тука
Георгий Тука считает, что во взаимоотношениях с Венгрией важен холодный расчет / Фото: Главред

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука убежден, что в непростое время межнациональных отношений необходимо бороться с оппонентами не зеркальными, а альтернативными методами.

"Если выразить на повседневном человеческом языке просьбу США к Венгрии не препятствовать сотрудничеству между НАТО и Украиной, она звучала бы примерно так: "Венгры, прекратите шантажировать Украину". И это пока только первое предупреждение. Впрочем, не думаю, что Будапешт отреагирует", - пишет он в колонке для Нового времени.

По словам Туки, Венгрия представляет для Украины угрозу по четырем направлениям: препятствия для евроинтеграции, блокирование НАТО, чрезмерная дружба с Россией и влияние на этнических венгров в Закарпатской области. Чиновник отмечает, что данные действия требуют ответа, к которому необходимо подойти с умом.

"Поскольку мы живем в сложное время применения различных гибридных методов, нам следует искать не тупые зеркальные формы и ответные воздействия – ведь так мы можем и проиграть. Нам нужны косвенные пути решения проблемы", - отметил он.

Тука акцентирует, что Украина для достижения желаемого не должна вести открытую войну с Венгрией. Необходимо найти рычаги косвенного влияния, например, на экономику страны.

Ранее Тука заявлял, что предупреждал о сепаратистских настроениях в регионе местную власть и лично главу области Геннадия Москаля, однако в ответ последовала "полная импотенция".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
влияние Венгрия дипломаты Георгий Тука
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
22:36
"Они глупы и рушат будущее страны": актер Пашинин высказался об украинцах
22:31
Лига Европы: "Ворскла" - "Спортинг" 1:2 Видео
21:43
Тука пояснил, почему Украина может проиграть Венгрии
21:37
В США Сенат официально признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
21:12
У Павла Воли прокомментировали слухи об аппендиците
20:57
"Муляжи": "чиновники" из Крыма заявили, что никто не собирался нападать на ВМС ВСУ в Керченском проливе
20:43
Турчинов поделился планами масштабных военных учений в Азовском море
20:31
Павла Волю госпитализировали после выступления - СМИ
20:14
Гройсман анонсировал наказание нарушителей за превышение скорости на дорогах
19:42
"Дедушка-озорник": в Днепре пенсионер растрощил камнями 40 автомобилей Видео
19:23
Украинскую фирму "спалили" на поставках щебня для "крымского моста"
19:09
Эксперт озвучил последствия выборов на оккупированных территориях Донбасса
18:54
Анита Луценко рассказала о внутренних моментах ее участия в "Танцах"
18:30
Стали известны подробности о высланном венгерском консуле
18:29
США пригрозили России выйти из Договора о сокращении РСМД
17:49
Николая Караченцова срочно госпитализировали
17:39
"Украинцы – рабы России": нардеп рассказал об отношениях Украины с "сосущей" Россией Видео
17:16
"Динамо" и "Ворскла" в Лиге Европы: прогнозы букмекеров, где смотреть матчи украинских команд
17:10
Минюст США обвинил семерых сотрудников ГРУ РФ в кибератаках
16:59
В России заявили о гибели замгенпрокурора РФ, который курировал дело Скрипалей Видео
16:47
В британском парламенте осудили инициативы Верховной рады в отношении "112 Украина" и NewsOne
16:46
Рада одобрила языковой закон: что нужно знать и как будут наказывать
16:28
"Это очень бесит": Владимир Дантес пожаловался на Надю Дорофееву Видео
16:24
В технике Apple и Amazon обнаружились китайские шпионские чипы - Bloomberg
16:00
Фонсека стал кандидатом на пост главного тренера английской "Астон Виллы" - СМИ
15:55
112 канал распространил открытое письмо с просьбой защитить его от закрытия
15:40
Венгерский пропагандист пригрозил Украине: "Армия Венгрии может дойти до Львова" Видео
15:33
В Киев привезли мощи святого Николая Фото
15:27
"Газпром" назвал точную дату пуска "Северного потока-2"
15:13
"Штраф за презрение к языку": Рада поддержала языковой законопроект
15:13
"Отправить крысу обратно в горы": на тренировке Нурмагомедова произошел громкий скандал Видео
15:10
Яценюк поговорит с Меркель о России
15:08
"Я был о вас лучшего мнения": Лилия Подкопаева нарвалась на осуждение фанатов за фото с Ани Лорак
14:55
В "Нафтогазе" признались, что горячую воду в Киеве ждать придется долго
14:25
"Украина обостряет конфликт": Будапешт ответил на высылку венгерского консула из Берегово Видео
14:20
Счастливые Меладзе и Джанабаева делятся фото с отдыха на юге Франции Видео
14:04
Новый шпионский скандал: Нидерланды озвучили громкие обвинения против РФ. При чем тут Украина
13:40
"П*зданулся целый пролет. Как поднимать – х*й знает": появилось видео нового ЧП на Крымском мосту Видео
13:38
"Рыжие чмошники": в Николаеве на сессии горсовета депутатов облили фекалиями Фото Видео
13:17
"Новый роман?": экс-невеста Козловского с сарказмом отреагировала на его фото с девушкой
13:14
"Цель Порошенко всем понятна": Портнов прокомментировал решение по санкциям против NewsOne и "112 Украина"
12:54
''Россия – это отстойник!'': на росТВ вспыхнул новый скандал между украинским экспертом и пропагандистом Путина Видео
12:50
"Критическая смерть свободы слова": соцсети о голосовании Рады по NewsOne и 112
12:31
Латексные чулки и шпагат на кровати: Бритни Спирс взволновала фанатов новым видео Видео
12:17
Рада благословила СНБО на введение санкций против NewsOne и "112 Украина"
12:15
"Озабоченные геи" Боширов и Петров: в Сети удалили скандальный ролик на песню Слепакова Видео
12:05
Кличко и Маурисио Сулейман спели хит The Beatles на вечере талантов WBC
11:57
Особый статус на Донбассе: ВР продлила действие закона о порядке местного самоуправления в ОРДЛО
11:51
Полторака не пустили на встречу НАТО
11:37
Киев официально объявил консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять