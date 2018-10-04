Тука пояснил, почему Украина может проиграть Венгрии

Георгий Тука считает, что во взаимоотношениях с Венгрией важен холодный расчет / Фото: Главред

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука убежден, что в непростое время межнациональных отношений необходимо бороться с оппонентами не зеркальными, а альтернативными методами.

"Если выразить на повседневном человеческом языке просьбу США к Венгрии не препятствовать сотрудничеству между НАТО и Украиной, она звучала бы примерно так: "Венгры, прекратите шантажировать Украину". И это пока только первое предупреждение. Впрочем, не думаю, что Будапешт отреагирует", - пишет он в колонке для Нового времени.

По словам Туки, Венгрия представляет для Украины угрозу по четырем направлениям: препятствия для евроинтеграции, блокирование НАТО, чрезмерная дружба с Россией и влияние на этнических венгров в Закарпатской области. Чиновник отмечает, что данные действия требуют ответа, к которому необходимо подойти с умом.

"Поскольку мы живем в сложное время применения различных гибридных методов, нам следует искать не тупые зеркальные формы и ответные воздействия – ведь так мы можем и проиграть. Нам нужны косвенные пути решения проблемы", - отметил он.

Тука акцентирует, что Украина для достижения желаемого не должна вести открытую войну с Венгрией. Необходимо найти рычаги косвенного влияния, например, на экономику страны.

Ранее Тука заявлял, что предупреждал о сепаратистских настроениях в регионе местную власть и лично главу области Геннадия Москаля, однако в ответ последовала "полная импотенция".