"Полная импотенция". Тука озвучил решение проблемы с венгерскими паспортами на Закарпатье

Георгий Тука убежден, что проблемой Закарпатья основательно не занимались / Фото: Главред

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что после скандала с раздачей венгерских паспортов украинцам необходимо выслать из страны.

"Дипломат грубо нарушает нормы поведения и должен быть наказан за это. Хватит заигрывать с венгерскими властями, которые публично грубо попирают законы Украины. Осознавая нарушение закона, власть Венгрии не извинилась, не предложила поиска пути к пониманию. Венгерские власти начала, фактически, шантажировать Украину. Реакция на действия шантажиста должна быть однозначной: все дипломатические учреждения, действующие на территории Украины, должны придерживаться украинского законодательства", - написал Тука на своей странице в Facebook.

Тука заявил, что предупреждал о сепаратистских настроениях в регионе местную власть и лично главу области Геннадия Москаля, однако в ответ последовала "полная импотенция".

Чиновник полагает, что депутаты Верховной Рады должны принять соответствующие законы и решить проблему в Закарпатской области законодательном уровне.

Напомним, Венгрия, которая решила назначить своего представителя в Закарпатской области, отказалась менять название его должности и намерена сохранить прежнее - "уполномоченный министр по Закарпатью".