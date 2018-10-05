Грязевые вулканы и тектоника: эксперты объяснили, почему разваливается Крымский мост

5 октября 2018, 18:44

Мост строился без соблюдения всех норм геодезии и строительных нормативов для таких сооружений, напомнили эксперты.

Крымский мост
Крымский мост / Most.Life

То, что у Крымского моста рухнул целый пролет – далеко не так страшно, как ситуация с его опорами.

Такое мнение высказал инженер, руководитель группы авторского надзора ПАТ "Киевсоюздорпроект" Эдгар Годик, пишет Обозреватель.

"Вот опоры плохо заделаны, это да, потому что там в грунтах есть так называемые грязевые вулканы, и сваи как раз пошли по тому створу, где они существуют, и вот это не совсем надежно", – прокомментировал он ситуацию.

В то же время крымскотатарский активист Ленур Ислямов снова подчеркнул, что строился Керченский мост без соблюдения всех норм геодезии и строительных нормативов для таких сооружений.

"Там тектонические плиты, поэтому смещения буквально на несколько миллиметров будет вести к тому, что мост будет падать. Но об этом много, кто писал, нам осталось только ждать, потому что больше мы ничего сделать не можем", – признал Ислямов.

Как известно, о том, что строительство Крымского моста велось с нарушениями, ведь такой объект нельзя было возводить на грунте, который находится на дне Керченского пролива, еще в мае заявил старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар.

Напомним, в России нашли причину обрушения пролета Крымского моста. Листы железа на мосту, на которые был установлен домкрат, не были закреплены между собой и с основной конструкцией, говорят инженеры Крымского моста.

Как сообщалось, в начале сентября в результате столкновения плавучего крана "Александр Зиновьев" с опорой 227 автодорожной части Крымского моста оказались повреждены барьерное ограждение и мачта освещения транспортного перехода через Керченский пролив.

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