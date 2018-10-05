Украина надеется на помощь США и ЕС в остановке стройки "Северного потока-2"

Юрий Витренко уверен, что "заграницанам поможет", но советует быть готовыми к самому плохому варианту / 24 Канал

Украина рассчитывает, что США и Европейский союз помогут ей остановить постройку Россией газопровода "Северный поток-2".

"Я не могу пока сказать, что мы не должны рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов и Европы. Наоборот - мы сейчас проводим активную работу, и мы надеемся, что эта помощь будет действенной", - в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, сообщает РБК-Украина.

Впрочем, отметил Витренко, Украине стоит готовиться к худшему сценарию.

"Если будет построен "Северный поток-2", то все объемы транзита перейдут на этот поток и Турецкий поток, который тоже заберет все объемы, которые сейчас идут через Украину в Читайте также"Газпром" назвал точную дату пуска "Северного потока-2"Румынию и затем из Румынии, в частности, в Турцию. Мы должны понимать, что такой сценарий вполне реалистичный. Мы должны готовиться к нему", - сказал Витренко.

Напомним, президент России Владимир Путин во время встречи в Мазеберге заявил немецкой канцлерин Ангеле Меркель, что он готов самостоятельно профинансировать строительство газопровода "Северный поток-2", если США все-таки введут санкции против участников консорциума.

Ранее в Минфине Украины заявили, что после запуска газопровода "Северный поток-2" страна может лишиться 3 процентов ВВП.