В Нацсовете по ТРВ похвастались своими успехами на поприще телецензуры

Сергей Костинский заявил, что ретрансляцию каналов прекращали законно

Еще в 2014 году в Украине вещало 84 российских телеканала, но на сегодняшний день усилиями Национального совета о теле- и радиовещанию ретрансляция 81 из них прекращена.

"Есть много обвинений, но давайте говорить фактами. Я буду говорить фактами. Национальный совет последовательно выпалил 81 российский телеканал, которые спокойно работали в Украине до 2014 года. Представьте себе, в России не было фактически ни одного украинского телеканала, кроме "Интер+", а в Украине работали 84 российских телеканала", - заявил член Нацсовета по ТРВ Сергей Костинский в эфире телеканала "Прямой".

Костинский пояснил, что ретрансляция 81 телеканала ограничена за нарушение различных норм украинского законодательства: здесь и нарушение закона о телевидении и радиовещании, и закона о рекламе.

"То есть у нас были возможности это сделать, и мы это сделали. Мы не делали на этом какого паблик, пиар-кампании, а мы просто сделали свою работу", - заявил он.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что СНБО рассмотрит вопрос введения санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne, как только получит постановление, в котором Верховная Рада рекомендовала внедрить ограничительные меры.

В то же время в британском парламенте осудили инициативы Рады в отношении "112 Украина" и NewsOne. С осуждением инициативы Верховной Рады выступил один из наиболее весомых проукраинских депутатов парламента.