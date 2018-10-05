У Тимошенко обвинили Порошенко в "отжиме" NewsOne

Newsone принадлежит Порошенко через Козака, утверждают в "Батькивщине"

Хотя телеканал NewsOne и сменил собственника - он внезапно перешел в собственность депутата от "Оппозиционного блока" Тараса Козака, по-настоящему канал прибрал к рукам президент Украины Петр Порошенко, считают во Всеукраинском объединении "Батькивщина".

"Сегодня стало окончательно понятно, для чего Банковая устроила потасовку с обвинением "неправильных" телеканалов в "непатриотичной" позиции", - говорится в вышедшем сегодня соответствующем заявлении, которое опубликовано на сайте партии.

Слишком подозрительным выглядит то, у одного из основных фигурантов обвинения в "непатриотичности" резко сменился собственник - им стал депутат от вроде бы оппозиционной нынешнему правительству партии.

"Но нет сомнений, что реальным хозяином стал Петр Порошенко. В конце концов, уже мало кого удивляет его сотрудничество с оппоблоковцами и медведчуковцами, в компании с которыми, очевидно, он собирается идти на выборы", - считают в "Батькивщине".

Читайте такжеТурчинов сказал, когда СНБО рассмотрит санкции против "112 Украина" и NewsOneВ партии считают, что Порошенко провернул это дело "ради сохранения у власти".

Там добавили, что можно приобрести название телеканала или газеты, но профессиональных и честных журналистов не купишь и они в дальнейшем будут рассказывать "о Липецке и Мальдивах".

Напомним, что после вчерашнего голосования Рады по санкциям против телеканала NewsOne – у СМИ оперативно сменился владелец.

Новым обладателем корпоративных прав телеканала экс-владелец канала, нардеп Евгений Мураев назвал Тараса Козака.