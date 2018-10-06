Эксперт рассказал о новом гибридном сценарии Суркова по Украине

Владислав Сурков имеет новый гибридный сценария для возвращения Украины в сферу влияния России, сообщил эксперт / aksakal.info

Помощнику президента Российской Федерации Владимира Путина Владиславу Суркову после ликвидации главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко удалось выкрутить ситуацию под реализацию нового гибридного сценария для возвращения Украины в сферу влияния РФ через продвижение пророссийской агентуры на президентских и парламентских выборах (запланированы в 2019-м).

В РФ планируют, что победивший в избирательной гонке пророссийский кандидат проведет прямые переговоры с лидерами боевиков и предоставит захваченным территориями особый статус, сообщил военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин "Апострофу".

"Можно прогнозировать активизацию Кремля по усилению контроля над постсоветскими государствами, находящимися под влиянием РФ. В то же время внутри самой кремлевской вертикали позиции архитектора донбасского кровопролития Владислава Суркова остаются достаточно сильными", — отметил эксперт.

По его словам, после ликвидации Захарченко помощнику российского лидера удалось выйти сухим из воды в разработке Федеральной службы безопасности по факту разграбления бюджетных потоков из РФ на Донбасс.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил "Главреду", что России не нужен разоренный, уничтоженный Донбасс, с неимоверным количеством социальных и экономических проблем, которые необходимо решать.