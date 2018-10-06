Эксперт рассказал о новом гибридном сценарии Суркова по Украине

Кремль может попытаться усилить контроль над постсоветскими странами, находящимися под влиянием РФ, считает военный обозреватель.
Помощнику президента Российской Федерации Владимира Путина Владиславу Суркову после ликвидации главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко удалось выкрутить ситуацию под реализацию нового гибридного сценария для возвращения Украины в сферу влияния РФ через продвижение пророссийской агентуры на президентских и парламентских выборах (запланированы в 2019-м).
В РФ планируют, что победивший в избирательной гонке пророссийский кандидат проведет прямые переговоры с лидерами боевиков и предоставит захваченным территориями особый статус, сообщил военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин "Апострофу".
"Можно прогнозировать активизацию Кремля по усилению контроля над постсоветскими государствами, находящимися под влиянием РФ. В то же время внутри самой кремлевской вертикали позиции архитектора донбасского кровопролития Владислава Суркова остаются достаточно сильными", — отметил эксперт.
По его словам, после ликвидации Захарченко помощнику российского лидера удалось выйти сухим из воды в разработке Федеральной службы безопасности по факту разграбления бюджетных потоков из РФ на Донбасс.
Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил "Главреду", что России не нужен разоренный, уничтоженный Донбасс, с неимоверным количеством социальных и экономических проблем, которые необходимо решать.