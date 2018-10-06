В Киеве прошла акция за легализацию оружия

hromadske.ua

В Киеве прошла акция в поддержку свободного владения огнестрельным оружием.

Как сообщает "Громадське", около 500 участников акции прошли от парка Шевченко мимо главного управления СБУ до Майдана.

Митингующие скандировали: "Свободные люди имеют оружие" и "Самозащита!".

Колонну возглавила девушка, игравшая на волынке, а также двое мужчин с барабанами.

hromadske.ua

Шествие сопровождали несколько десятков полицейских.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко наградил именным огнестрельным оружием советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

"Отличие президента "Именное огнестрельное оружие" - это пистолет "Форт-12" калибра 9 мм с боевым комплектом из 16 патронов. Болтон награжден "за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества", - сказано в тексте соответсвующего указа.