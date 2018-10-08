Журналист рассказал, как Украине прорвать блокаду своих портов

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Для того, чтобы украинские корабли могли проводить сколько-нибудь масштабные и продолжительные операции в Азовском море, группировку ВМС следует максимально нарастить.

Как пишет известный журналист Юрий Бутусов в материале на zn.ua, необходимо перебросить в Бердянск все бронекатера проекта "Гюрза" — шесть единиц, а также дополнительные сторожевые корабли ВМС, которые сохраняют боеспособность.

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"Наиболее оптимальным вариантом действий после сосредоточения достаточного наряда сил, представляется конвоирование торговых судов, которые заходят на Азовском море в наши порты. Если судно будет идти в сопровождении хотя бы одного катера, то россиянам, чтобы его остановить придется вступать в конфликт с украинскими моряками, и политические последствия этих действий будут для РФ непредсказуемыми", - считает Бутусов.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ утвердил план создания военно-морской базы в Азовском море.