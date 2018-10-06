Климкин похвастался, как перевоспитал СМИ писать название Киева

Чиновник решительно настроен научить правильно интерпретировать название Одессы.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин похвастался, что британский телеканал после его многочисленных напоминаний правильно написал название украинской столицы на английском языке.
"Рад видеть, что ВВС, вероятно, услышал что-то о нашей медиа-кампании и правильно пишет название нашей столицы: #KyivNotKiev. Спасибо", - написал чиновник в Twitter.
Министр подчеркнул, что это заслуга МИД Украины, которое давно говорит об этом международной прессе.
По словам Климкина, успех нельзя назвать стопроцентным, поскольку Одессу журналисты ВВС перевели неверно: Odessa вместо правильного Odesa.
Напомним, ранее Климкин заявил, что в Украине могут рассмотреть вопрос об уголовной ответственности для граждан, которые получили российское гражданство.