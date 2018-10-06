Климкин похвастался, как перевоспитал СМИ писать название Киева

Климкин проводит ликбез для мировых СМИ / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин похвастался, что британский телеканал после его многочисленных напоминаний правильно написал название украинской столицы на английском языке.

"Рад видеть, что ВВС, вероятно, услышал что-то о нашей медиа-кампании и правильно пишет название нашей столицы: #KyivNotKiev. Спасибо", - написал чиновник в Twitter.

Министр подчеркнул, что это заслуга МИД Украины, которое давно говорит об этом международной прессе.

По словам Климкина, успех нельзя назвать стопроцентным, поскольку Одессу журналисты ВВС перевели неверно: Odessa вместо правильного Odesa.

Напомним, ранее Климкин заявил, что в Украине могут рассмотреть вопрос об уголовной ответственности для граждан, которые получили российское гражданство.