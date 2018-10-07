Ни денег, ни вооружений: соратник Порошенко рассказал о проблемах с крейсером "Украина"

Ракетный крейсер "Украина"

Киев не может достроить ракетный крейсер "Украина" достроить по двум причинам - из-за нехватки средств, а также отсутствия вооружений.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по обороне, нардеп от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник в интервью ПНТВ.

"На самом деле корабль такого значительного класса ВСУ пока что не могут себе позволить с точки зрения его стоимости", - сказал Винник, отметив, что введение в строй "Украины" существенно усилило бы возможности ВСУ в Черном море.

По его словам, даже если бы нашлись деньги, вооружений для оснащения корабля все равно нет.

"Есть и отдельная компонента, по которой у нас нет никакого ответа. То есть, если деньги теоретически можно найти в какой-то перспективе или получить за счет госгарантий, кредитные деньги, достроить и передать на баланс министерства обороны, у нас есть проблема: этот крейсер нечем вооружить", - отметил он.

Ранее в чате на "Главреде" замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил о неспособности Украины противостоять России в Черном море.

"Что касается акватории Черного моря, то тут, к сожалению, нам противопоставить России практически нечего. Российское присутствие в Черном море несопоставимо с нашим. Нам понадобятся долгие годы и невероятные усилия (экономические и финансовые) для того, чтобы создать боеспособный флот в Черноморском бассейне", - сказал Тука.