"Граница с Россией никуда не исчезнет": экс-глава Госдепа США призвала Киев заняться экономикой

66-й госсекретарь США Кондолиза Райс / Nur.kz

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что граница Украины с Россией "никуда не исчезнет" и посоветовала украинским властям сконцентрироваться выстраивании "сильных экономики и демократии" по примеру послевоенной Германии.

"К сожалению, ваша протяженная граница с Россией никуда не исчезнет... Россия совершила преступление, нарушив международное законодательство, и это сегодня понятно всем. Украина же сейчас в чем‑то похожа на Германию, которая после Второй мировой войны была разделена на две части, но победила, выстроив сильные экономику и демократию. Вам нужно сконцентрироваться на этом", - сказала Райс в интервью журналу "Новое время".

Экс-госсекретарь напомнила, что США помогают Украине с отдельными видами вооружения, чтобы "страна могла защищать свои границы".

"Это не только знак того, что отношения между странами прочны, но и признание, что украинская армия хорошо подготовлена", - отметила Райс, подчеркнув, что обороноспособность - "еще один хороший пример того, что Украина контролирует и может улучшать".

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что примирение между Россией и Украиной возможно при наличии обоюдного согласия.

"Я надеюсь, что отношения между государствами возобладают на партнерской основе. Как быстро это произойдет? В первую очередь, это будет зависеть от Российской Федерации. Я не думаю, что у украинской части общества, которое именует себя "элитой", доминирует какое-то предвзятое отношение к русскому народу. Поэтому процесс восстановления отношений возможен", - сказал он во время чата на "Главреде".